英政府：13日起坐公交或在商店應遮掩臉部

英國政府5月11日建議，住在英格蘭地區的民眾從13日起外出搭乘大眾運輸工具，以及去某些商店，必須遮住臉部，可以利用圍巾、頭巾，或是舊衣服自製的面罩。英國政府先前堅持第一線醫護人員才需要戴口罩，不認為戴口罩有防疫效果。不過英相約翰遜（Boris Johnson）先前曾經鬆口表示，民眾恢復工作後，若能配戴口罩或遮掩臉部，就避免傳染與給民眾信心方面將很有幫助。

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約翰遜10日晚宣布有條件解禁方案，預計11日公布進一步細節。最新文件顯示，政府建議在無法保持社交距離的場所，可以遮掩臉部。

這是英國政府首次建議民眾應該遮掩臉部，蘇格蘭政府先前已經建議民眾配戴口罩。

根據政府建議，民眾應該遮住口鼻、但能夠順暢呼吸，遮住臉部的物品可以是圍巾或頭巾。他們也建議民眾可以用舊衣物自製遮掩臉部的面罩。“遮掩臉部不建議用於2歲以下，或是難以適用的民眾，像是太過年幼需要協助的孩童，以及有呼吸道疾病的民眾。”

政府建議民眾在配戴之前與拿下之後，都應該洗手或用消毒液。應該避免碰觸眼、鼻、口，使用後的面罩應該放在塑膠袋內。

政府也教導民眾如何自製面罩，可以拿不要的舊T恤剪去下擺部分，約20公分長，再拿起剪下的這塊布料，從腰側往內剪出一個長15公分的長方形，記得兩邊要各留下約2公分的寬度，最後再把寬2公分的長條狀剪開，就成為面罩的2條綁帶。一條應該綁在頭部後方，另一條則應該綁在頸部後方，自製面罩完成。

不過文件表示，遮掩臉部（face covering）不同於口罩，後者依舊應該留給醫護人員使用。

此外，根據約翰遜公布的新方案，兩個沒有同住的人只要保持2公尺距離，就可以在公園見面。

外相拉布（Dominic Raab）5月11日接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時說：“我們的意思是，只要你出門，不管是去公園運動或幹嘛，你都可以和同住的成員一起去。如果你去公園，只要保持2公尺距離，用一點常識，保持社交距離，你可以和其他人見面。”

主持人追問，那麼一天只能見一個人嗎？還是可以上午見一個人，下午再與另一人見面？拉布回答：“只要在戶外、保持2公尺距離，都可以見面。”

不過政府後來出面澄清，根據規定，民眾在外僅能和一個人見面，不能同時和2人以上見面，也就是說，若想和許久未見的雙親碰面，也無法同時見到2個人。