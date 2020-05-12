自己染病還要拉一個墊背的 英國警察局查找嫌疑人

據英國《獨立報》12日報道，英國一名鐵路售票員在倫敦市中心執勤時被人吐口水後死於新冠病毒。今年3月，47歲的貝利·穆金加(Belly Mujinga)在維多利亞車站大廳工作時，一名自稱感染了新冠病毒的男子向她和一名同事咳嗽、吐口水。

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這件事情發生幾天後，她和同事兩人都感染了新冠病毒。穆金加所在的運輸僱員協會(TSSA)表示，穆金加患有潛在的呼吸系統疾病，4月2日，她被送進巴尼特醫院接受治療並使用了呼吸機，三天後死亡。

運輸僱員協會TSSA表示，已經向公路和鐵路監察局(ORR)的安全部門報告了穆金加的死亡消息，正在就此事徵求法律意見。

英國交通警察局(BTP)12日上午表示，他們正在調查導致她死亡的前因後果。

運輸僱員協會TSSA秘書長曼努埃爾·科爾特斯(Manuel Cortes)稱，“我們對穆金加的死感到震驚。她是眾多死於新冠病毒的一線工作者之一。不幸的是，穆金加只是眾多失去父母的孩子的家庭悲劇中的一個。她身後留下的是丈夫和11歲的女兒。”

運輸僱員協會TSSA稱，有10人參加了穆金加的葬禮。科爾特斯表示，向因新冠病毒大流行而死亡的醫護人員家屬承諾的6萬英鎊賠償金，應該擴大到所有一線工作人員的家庭。

他說，“作為一名處於‘危險’類別的弱勢人員，而且她的僱主知道她的病情，有人質疑，為什麼在疫情爆發初期保護好她。”

英國交通警察局在一份聲明中說，“英國交通警察局已經開始調查3月22日在倫敦維多利亞車站工作的兩名鐵路工作人員被人吐口水的報道。其中一名受害者，一名47歲的女子，非常不幸地於4月5日在醫院去世。調查仍在進行中，任何人如掌握任何信息，請致電與英國交通警察局聯繫。”