德國多個城市出現反對防疫管控限制遊行

5月16日，示威者在德國柏林的國會大廈前，抗議政府禁令，戴着防護口罩的警察拘留了示威者。

據德國廣播電台報道，德國多個城市周六重又爆發了反對新冠病毒防疫管控限制的遊行。這是反對防疫限制的第二個抗議周末。示威遊行人數比上周末增加了不少。

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最大的示威遊行出現在斯圖加特。根據警方消息，大約有五千人參加了在坎斯塔特瓦森舉行的示威遊行活動。因保持距離規定，該場所只允許五千人參加。所以，還有不少遊行者在指定的遊行地點之外舉行了集會。

在慕尼黑平常舉行十月啤酒節的場地上，人們也舉行了反對管控限制的遊行。該場所允許的遊行人數最多為1000人。但在遊行快開始前，警方就已禁止人們繼續湧入示威遊行場地。一位發言人表示，下周將有10000人前來參加活動遊行。

首都柏林也在多個場所出現了遊行活動。法蘭克福和其他城市也有數百人上街遊行。根據警方消息，在多個城市的示威遊行活動中，出現了眾多違反衛生規定的行為。

但除了反對管控限制的遊行，還出現了其它遊行活動。比如，科隆有反對管控，但也有贊成管控的遊行。柏林還出現了反對右翼和反對陰謀論的遊行。

有專家表示，目前的遊行多種多樣。北威州州長拉雪特反對把現在的遊行和Pegida運動作比較。他說：“Pegida曾是而且也仍然是是一個所謂的反對西方伊斯蘭化的運動。這是有悖於基本法的。而現在的遊行者是擁護基本法的。所以，在做這種比較時，最好謹慎一點。”

德國新冠病毒患者雖然還在繼續增加，但情形基本受到控制。德國各州均已放寬了一些管控措施，而且趨勢是繼續放寬。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的信息，德國已確診的新官病毒患者現為173772人，一天內新增620人。病亡人數達7881人。病亡率為4.5%。痊癒人數達152600人。