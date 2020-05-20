俄羅斯單日新冠病毒死亡人數達135人 發表時間： 20/05/2020 - 12:22更改時間： 20/05/2020 - 12:22 俄羅斯累計病例超30萬例 © 法新社 作者： 法廣 法新社星期三自莫斯科報道說，俄羅斯過去24小時新冠病毒死亡人數達135人，創下新紀錄。同時，俄羅斯單日新增新冠病毒感染病例8764例，累計病例超30萬例，累計死亡2972人。 廣告 繼續瀏覽後續 據俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部的消息稱：“過去24小時，俄羅斯新增8764例新冠病毒COVID-19感染確診病例，其中無臨床表現病例4021例（佔45.9%）。”俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部補充稱，俄羅斯85個聯邦主體累計新冠病毒感染病例308705例（增長2.9%）。消息稱：“過去24小時，135人死亡，累計死亡2972人。”指揮部表示，過去24小時，俄羅斯新冠病毒患者治癒出院人數創最高紀錄為9262人，累計治癒85392人。數據顯示，過去24小時，莫斯科市和俄羅斯全國新冠病毒治癒病例首次超過了新增感染病例。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒