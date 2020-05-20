俄羅斯

俄羅斯單日新冠病毒死亡人數達135人

俄羅斯累計病例超30萬例 © 法新社

法新社星期三自莫斯科報道說，俄羅斯過去24小時新冠病毒死亡人數達135人，創下新紀錄。同時，俄羅斯單日新增新冠病毒感染病例8764例，累計病例超30萬例，累計死亡2972人。