英藥廠阿斯利康若疫苗試驗成功 可供10億劑

英國藥廠阿斯利康5月21日表示，他們研發的一支新冠疫苗初期臨床試驗應很快會有結果，若最後試驗成功，預估今年和明年可供應10億劑。

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阿斯利康（AstraZeneca）說，這支和英國牛津大學（Oxford University）合作研發的疫苗，已簽訂首份供應合約，至少將提供4億劑。

阿斯利康承認，這支疫苗最後有可能證明無效；但若初期試驗結果樂觀，便可在數個國家進行後期試驗。

目前只有少數研發中的武漢肺炎疫苗進入人體試驗，代表夠安全和有效；但大多數也在這個階段失敗。

包括輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）和賽諾菲（Sanofi）等國際大藥廠也已投入武漢肺炎疫苗研發，目前各處於不同階段。

此外，美國藥廠因諾維歐（Inovio Pharmaceuticals）昨天表示，他們研發的武漢肺炎實驗性疫苗在老鼠和天竺鼠身上試驗時，產生保護性抗體和免疫系統反應。

美國生技大廠莫德納（Moderna）本周也發布一支候選疫苗的樂觀試驗數據，顯示在一小群健康志願者體內產生保護性抗體。

阿斯利康21日還在聲明中說，他們已從美國生物醫學高級研究與發展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority，BARDA）獲得10億多美元經費，將用於研發、生產和供應這支候選疫苗。