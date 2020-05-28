港版國安法：默克爾沉默不語受批評

德國媒體繼續關注香港的抗議活動。默克爾總理對北京的港版國安法一直沒有表態，開始受到批評。

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據德國《商報》報道，香港在為自由而戰。但德國政府卻沒有對中國的鎮壓政策提出批評。德國沉默無語，使人們對默克爾的中國政策批評聲逐漸升高。新的國安法可能破壞一國兩制的國際合同，取消香港自治。澳大利亞，英國和加拿大都表示了深切憂慮。美國更是嚴厲譴責。但德國政府卻一直沒有表態。

德國的對華政策，近年來主要是由默克爾一個人來定調的。默克爾雖然也談及人權和法治，但更重視其他利益，特別是德中經貿往來，當然還有氣候保護。默克爾出於對現實政策的考慮，對中國政府採取的是接受態度。但由於中國對匈牙利，希臘，意大利的影響力不斷加大，歐盟要統一對華政策越來越困難。在複雜的政治形勢下，默克爾於是始終有理由不去調整其對華政策。默克爾打算在七月德國開始擔任歐盟理事會主席期間，統一歐盟對華陣線。但默克爾的對華戰略越來越難以得到理解。連聯盟夥伴社民黨也要求對中國採取新的政策。社民黨對外政治家馬奇表示：“通過貿易獲得轉變沒有實現。中國依然是獨裁專政。歐盟因此必須堅決捍衛自己的價值和利益。德國在此擔負著中央角色。”

但即便是由社民黨領導的外交部，目前也很謹慎。去年，外長馬斯會晤香港眾志秘書長黃之峰，引發德中外交風波。現在，德國外交部盡量避免又去刺激中國人。

但在野黨也對默克爾的對華政策不能理解。自民黨外交政策發言人表示：德國的對華政策已經不適合現實。綠黨也表示，香港提供了需要新的對華政策的論據。

本周五，德國聯邦議會將討論香港局勢。默克爾及其部長們避免對中國提出明確批評一事，也將成為話題。