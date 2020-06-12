治疫不力 歐洲多國爆發起訴政要浪潮

在新冠病毒受害人家屬的要求之下，意大利檢察官團體周五對總理孔特進行了長達三小時的問訊，受害人家屬團體要求追究政府在疫情管理當中的疏忽罪責。本次接受問訊的還有意大利內政部長和健康部長。

廣告 繼續瀏覽後續

受害人家屬團提交了50張訴狀，當中主要認為，倫巴第大區的兩個城市阿爾紮諾和內姆布諾應該更早被列為疫情紅色區域，但政府沒有這麼做。本次檢察團希望對羅馬政府負責人進行調查，了解他們是否涉嫌疏忽犯罪。此前，總理孔特曾表示自己完全不擔心調查結果：“我會知無不言，我歡迎所有調查，人們有權利知道發生了什麼，我們也有權利回應”。他曾在四月表示，意大利不可能像武漢那樣迅速執行“巨大的封城”，然而“這並不是對病毒的低估”，而是如果一探測到病毒群聚爆發就封鎖，人們會認為他“瘋了”。

倫巴第大區是歐洲新冠疫情最早惡化的地區之一，意大利全國的新冠死亡人數，超過半數都集中在這一大區。倫巴第大區政府認為，封鎖疫情重災區是中央政府的責任，但孔特反駁認為，如果地方政府覺得有必要，完全可以把阿爾紮諾和內姆布諾兩個城市列為疫情紅色區域。

截至周四，意大利官方統計到死亡人數累計達34114，在全歐洲僅列英國之後，在全世界則排名第四。

意大利總理孔特本次拔得並不光彩的頭籌，成為全歐洲第一個因新冠治理被司法問訊的政要。但接下來，巴黎，馬德里，許多其他歐洲國家很有可能同樣對本國政府發起司法調查。以法國為例，巴黎檢察官周一就表示，對他接到的14份訴狀相關內容開始初步調查。這些訴狀背後有大約20萬人，主要是醫護人員工會。這一人數之高，目前全球僅法國一例。但在西班牙，政府當中幾乎所有人都已經接到起訴，如果罪名成立，很多人都將入獄4年。

但在其他歐洲國家，情況則相反，比如德國政府被人起訴，譴責其“封城限制太嚴苛”。英國政府下達的自我隔離政策日前也被瑞安航空，Easyjet，以及英國航空公司起訴。