受疫情對經濟影響 芬蘭或提前送兩隻大熊貓返華

《芬蘭畫報》（Suomen Kuvalehti）近日引述該國農業和林業部的消息指，由於新冠肺炎疫情導致資金出現困難，芬蘭可能提前將艾赫泰里動物園（Ähtäri Zoo）的兩隻大熊貓送回中國。

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對此，芬蘭農業和林業部常務秘書雅娜·胡蘇卡里歐（Jaana Husu-Kallio）介紹稱，“艾赫泰里動物園可能不得不將大熊貓送回中國，如果不能盈利或得到基金會等形式的資助”。據了解，由於新冠肺炎疫情，位於赫爾辛基350公里的艾赫泰里動物園從3月至6月停業。早前有報道稱，動物園陷入資金困難，其中一個原因是每天食用30公斤竹子的大熊貓的飼養費用高昂。

2018年1月，來自中國的大熊貓“金寶寶”和“華豹”乘坐專機抵達芬蘭首都赫爾辛基萬塔機場，原計畫將在芬蘭艾赫泰里公園，開始它們為期15年的旅芬生活。值得一提的是，這已經不是近期有國家因受疫情影響，提前向中國返還大熊貓。今年5月中旬，因進口竹子不夠吃，加拿大卡加利動物園(Calgary Zoo)宣布計畫提早兩年，將“大毛”和“二順”兩隻大熊貓送回中國。

該動物園表示，大熊貓的飲食中99%都是竹子。疫情大流行之前，竹子是直接從中國運送到卡加利。但疫情導致航班取消，動物園不得不找尋新法進口竹子。目前發貨經常延遲，導致大熊貓拒吃那些質量不佳的竹子。“我們相信，在此充滿挑戰且史無前例的時代，對‘二順’和‘大毛’最好和最安全的地方，就是竹子豐富且容易取得的地方。”卡加利動物園主席兼執行長朗迪艾爾（Clément Lanthier）在聲明中表示。

“大毛”和“二順”2014年來到加拿大，是為加拿大與中國間10年協議的一部分。它們在多倫多動物園待了五年後，2018年3月與兩隻幼崽-“加盼盼”和“加悅悅”移居到卡加利動物園。