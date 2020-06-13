德國繼續放寬防疫管控

據德國電視一台報道，德國將新冠病毒的擴散繼續控制在低水平，並繼續放寬防疫管控。

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自周六起，圖林根州取消了交際限制。此前，最多隻允許兩個家庭聚會會。現在，州政府不再強行規定，而是建議人們頂多舉行兩家人或十人聚會。如果人們不接受這一建議，也不會有後果。圖林根州由此成為取消交際禁令的第一個聯邦州。在其它州，違反交際禁令，可被罰款。

勃蘭登堡州將是第二個取消交際限制的聯邦州。自下周一起，交際限制在該州無效。但保持距離和注意衛生的規定繼續有效。

德國政府也繼續鬆動防疫管控，取消了前往29個歐洲國家的旅行警告。這其中包括大部分歐盟國家，還有英國、瑞士等。針對歐洲以外的160個國家，德國政府則將旅行警告延長到8月31日。

德國各州州長下周將和默克爾總理一起，商討新冠病毒檢測新戰略。這是自三個月以來，領導層首次在總理府會晤。與會者還將商討在新冠疫情下大型活動的舉辦、學校和幼兒園的開放、振興經濟的措施等。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的數據，德國一天內新增感染者為348人，已確診的新冠病毒患者總計為186022人，病亡人數為8781人。

但新冠病毒的危險性和不可預測性，仍然令人觸目驚心。慕尼黑《水星報》周六報道了一起病毒帶來的悲劇。一位30歲的北威州男子四月感染上了新冠病毒。隔離兩星期後，於五月中被視為已痊癒。但該男子本周一在醫院死於該病毒。

科赫研究所表示，年輕患者死於新冠病毒仍然是例外。德國86%的新冠病毒病亡者年齡在70歲以上。根據羅伯特科赫研究所6月10日的統計數據，迄今為止，30到39歲的病亡者為11人，20到29歲的病亡者為9人。