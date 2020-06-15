機毀人亡！ 美軍一架F-15C戰機在英國墜機

美軍一架F-15C戰機在英國訓練飛行期間墜毀。據最新消息，飛行員在傍晚時被發現死亡。據英國皇家萊肯西斯(Lakenheath)基地美國空軍聲明，一架F-15C戰機於當地時間9點40分在北海墜毀。

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聲明指出，從萊肯西斯基地起飛的飛機在事故發生時正在執行訓練飛行任務。聲明說，事故原因以及飛行員的情況目前尚不清楚，已經向英國搜救團隊提出了援助要求。

2015年，美軍一架F/A-18“大黃蜂”戰鬥機當地時間21日在英國皇家空軍拉肯希思基地起飛後不久墜毀，飛行員遇難。美海軍陸戰隊第三航空聯隊的六架F/A-18“大黃蜂”戰鬥機當天計畫從拉肯希思基地飛往洛西茅斯基地，其中一架戰機在起飛後墜毀，墜機地點距離拉肯希思基地約6英里(約9.7公里)，飛行員遇難。有關這起事件的原因尚在調查之中。其餘五架戰機已安全抵達洛西茅斯基地。

拉肯希思基地位於英格蘭東部，美國空軍第48戰鬥機聯隊長期駐紮於此。當地警方表示，墜機事件發生在當地時間21日上午10點30分左右，飛機墜毀於拉肯希思基地附近的一處農場內。這起事件並未造成地面人員的傷亡。

一位名叫特納的當地居民目睹了墜機的全過程。他對媒體表示，一架飛機從他住所上空飛過後突然冒出濃煙，並發出巨大的噪音，飛機最終變成一個“巨大的火球”。他表示，在飛機墜落的過程中，飛行員曾棄機跳傘。

當地居民凱倫稱，為避開民宅，飛行員在墜落過程中曾調整方向，最終墜毀於民宅附近的一處農場。

一名美海軍陸戰隊發言人那時表示，這架飛機事發前曾前往中東地區執行空襲“伊斯蘭國”的任務。結束輪駐後，這架飛機原計畫與其它五架戰機一同返回位於加利福尼亞州米拉瑪的基地，但不幸在途徑英國時遭遇墜機事件。