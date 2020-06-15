歐盟成員國重新互開邊界但進度不同 自由行也未鬆綁

歐洲國家在新冠疫情爆發後實施封鎖舉措三個月後，本周一（6月15號）開始逐步重新開放及放寬邊境管制，歐盟內部人員流通逐步恢復。但雖然各國疫情都在減緩，自由旅行卻尚未完全鬆綁，旅行權將取決於旅客的居住地與目的地。

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今年的6月15號對歐洲人來說，意味着可以重啟正常生活，這是三個月的隔離封鎖和對疫情的恐懼後重獲流通自由的象徵，也終於可以開始計畫夏季的出國旅行。歐盟22個國家的申根區以及冰島、列支敦士登、挪威和瑞士都設有無管制的過境點，但這些過境點大多關閉了三個月，僅允許貨物運輸和重要的工作人員通行。歐洲內政事務委員強森上周呼籲申根成員國在周一之前取消內部邊界管制，以便從7月起逐步向其他國家重新開放邊境。

從冰島到希臘，對歐盟和申根遊客的許多限制於周一鬆綁，但對於申根區的4.2億居民來說，這並不表示恢復自由旅行。 此舉可能有助於在夏季挽救歐洲倍受打擊的觀光與旅遊業。觀光旅遊加上娛樂和文化業，幾乎占歐盟經濟的10%，地中海國家所佔的比重更高，其中一些國家受疫情衝擊最為嚴重。

但各國開放的程度和進度不僅相同，受疫情影響最嚴重，但旅遊業發達的意大利已於6月3日重新開放邊界，對來自歐洲的旅客完全解禁。鄰國西班牙繼續維持關閉到6月21號，其他地方實施的一系列限制措施以及新的工作方式，意味着距離恢復疫情前的旅行水平還很遠。

而在其他地區，旅行權則依據居住國以及前往的國家來決定。

希臘要求來自8個歐盟國的機場旅客強制隔離；捷克共和國則依“紅綠燈系統”畫分國家，禁止來自“橙色”或“黃色”國家的旅客入境，例如葡萄牙和瑞典。 丹麥將允許來自冰島、德國和挪威的遊客入境，但顯然不包括瑞典，除非瑞典旅客一次連續訂6晚住宿。克羅地亞和波蘭上周已經向其他歐洲遊客開放。巴爾幹地區國家之間也已經實現自由行。瑞典和盧森堡原則上向歐洲遊客開放。脫歐的英國從來沒有關閉過邊境，因此也不需要重新開放，但從6月8號開始所有入境人員，包括英國人都需要隔離14天。而法國對英國旅客也採取相同作法。比利時，法國和希臘從周一開始向所有歐洲人開放。挪威周一僅向北歐國家開放，但瑞典除外。

羅馬尼亞周一不向外國人開放，也沒有宣布開放的具體日期。

根據歐洲議會去年數據，疫情爆發前，平均每天約350萬人進出歐盟內部邊界，約170萬人通勤上班。