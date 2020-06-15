7月1日：德國出任歐盟理事會主席國 面臨艱巨任務

自7月1日起，德國擔任歐盟理事會主席國半年。人們的眼光又開始轉向鐵娘子默克爾，稱這是默克爾將為歐洲出征的最後一場大戰役。

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《每日郵報》表示，德國擔任主席國期間，面臨艱巨任務：要清掃新冠疫情帶來的碎片，讓歐洲經濟重又上路，主持英國脫歐，和棘手的俄國保持對話等。在布魯塞爾，來自德國的歐盟委員會主席馮德萊恩在經歷了最初的驚懼之後，已開始掌舵。在柏林，她的女友默克爾將自7月1日起最後一次擔任歐盟理事會主席。這兩位女士將聯手引導歐盟穿過下半年的急流。因新冠病毒帶來嚴重經濟後果，德國擔任歐盟輪值主席國時，因此將以歐盟的團結為重任。默克爾必須阻擋歐洲南北分裂，讓內陸市場重又繁榮起來。此前，因難民配額而引發的歐洲東西分裂已使歐盟長時間失去行動能力。現在，新冠病毒雖然使團結價格高昂，但默克爾依然尋求團結。

默克爾還把歐洲對華關係視為德國擔任主席國期間的外交政策重點。她表示，積極設計、打造和中國的合作，符合歐盟的戰略利益。

奧地利《消息報》表示，德國7月1日接過去的將是一個沉重的包袱，裡面都是些沒解決的問題。不久前，候選人還在擠着要成為默克爾的繼承人。但新冠危機改變了局勢。現在沒人談總理候選人了。默克爾所在的基民盟受歡迎度這麼高，以至於人們又問她有沒有第五次擔任總理的想法。但她再次表示2021年總理任期結束後，要給政治畫上句號了。不過，默克爾在退位前，先得挽救歐盟，引導歐盟走出新冠危機，讓歐洲重又強大起來。這是很多人的希望。她還得挽救中歐峰會等等。如果默克爾能做到這些，那她政治生涯的最後成就將具有歷史意義。