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研究人員：地塞米松可有效提高新冠肺炎患者生存率

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Les résultats de l’étude sur la dexaméthasone sont «prometteurs» contre le coronavirus
Les résultats de l’étude sur la dexaméthasone sont «prometteurs» contre le coronavirus © afp.com/JEFF PACHOUD
作者： 法廣

英國研究人員表示，他們對新冠肺炎的治療進行了一項大型、嚴格的測試，隨機分配了2104名患者服用地塞米松，並與4321名僅接受常規治療的患者進行比較。測試結果已於16日公布，相關研究內容據稱將很快發表。此類固醇可以將重症患者的死亡率降低三分之一，英國醫院已經決定用它來治病。

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這種藥物既可以口服，也可以靜脈注射，對於需要呼吸機治療的新冠肺炎重症患者，它可以降低35%的死亡率，而對於只需要補充氧氣的患者，它可以降低20%的死亡率，但對於輕症患者，該藥物似乎沒有作用。

研究的負責人、牛津大學傳染病和公共衛生教授彼得·霍比（Peter Horby）在一份聲明中表示：“這是一個令人欣喜的結果。對於那些病情嚴重到需要氧氣進行治療的患者而言，（該藥帶來的）存活率是十分顯著的，所以地塞米松應該成為這些患者的標準治療方法。並且，地塞米松價格便宜，貨架上隨處可見，可以立即用於拯救世界各地的生命。”

美聯社介紹稱，此前在英國政府和私人捐助者的資助下，英國的研究人員招募了來自英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭的1.1萬名新冠肺炎患者，就該疾病的治療進行測試。這些人要麼接受當前新冠肺炎的標準治療，要麼接受包括抗艾滋病藥物洛匹那韋/利托那韋、阿奇黴素、地塞米松、抗炎藥托珠單抗和康復者血漿在內的治療。目前，其他的治療方法研究仍在繼續之中。

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