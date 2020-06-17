歐盟推出防範外國企業不公平競爭白皮書

歐洲聯盟17日公布白皮書，希望幫助歐洲企業更好地應對外國、尤其是中國企業的不公平競爭，意在開發新工具，避免享受國家補貼的外國企業在歐盟市場上與歐盟企業競爭。

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歐盟委員會負責競爭事務的副主席、前丹麥經濟大臣瑪格莉特•維斯塔格(Margrethe Vestager) 17日發表公報指出，歐洲是一個開放並與世界各地密切連接互動的經濟體。但要保證這種優勢，就必須保持警惕。歐盟需要有好的工具，來保證享受國家補貼的外國企業不在歐洲市場上對歐洲企業形成競爭。

白皮書將於9月23日起公開徵詢意見，以便幫助歐盟找到新的、合適的工具措施，然後在2021年啟動立法程序。

17日公布的白皮書已經具體列出了一些應對措施。比如，在證明某外國企業享受國家補貼、在歐洲市場上構成有害競爭的情況下，各成員國負責競爭事務的部門或歐委會可以採取措施，要求補償。

歐盟也希望能阻止那些享受大筆國家資金的外國企業收購或大筆入股處境困難的歐洲企業。外國企業入股資金達到一定數額時，需要提交歐委會審議。但歐委會目前沒有公布具體的數額上線。

白皮書也提議，在享受國家補貼的外國企業參與歐盟公共市場項目競標時，如果出價明顯低於歐盟企業，歐委會可以出面干預。

受新冠疫情防疫措施重創，許多歐洲企業如今處境困難，成為外國企業覬覦的對象。法國與德國因此力推歐委會採取措施，警惕有國家資金背景的外國企業參股歐盟企業，或在歐盟公共市場上競標獲得大型基礎設施建設項目。