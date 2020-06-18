7500億歐元振興案 默克爾籲歐盟7月底前達協議

2020年6月10日，德國總理默克爾在德國柏林國際會議廳主持每周一次的內閣會議。

德國總理默克爾6月18日敦促歐洲聯盟在7月底前，針對7500億歐元振興方案達成協議，重振受新冠病毒疫情重創的歐洲經濟。

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默克爾（Angela Merkel）說：“如果能在暑假前達成協議最好不過。”她呼籲各成員國妥協，以便在年底前批准這項振興方案。她說：“我們必須迅速且果斷行動。 ”

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提議設立這筆巨額基金，幫助歐盟走出有史以來最嚴重經濟衰退，但她的計畫立即遭到奧地利和荷蘭等財政立場保守成員國強烈反對。

提議的振興方案內容包括援助款項5000億歐元和貸款2500億歐元，但需要歐盟成員國無異議通過。

默克爾說：“起步維艱，但我希望所有成員國，面對前所未有情勢，秉持妥協精神採取行動。”

她說：“凝聚力和團結從來沒有像今日這麽重要。只有我們彼此攜手共同採取行動，才能克服危機。”

歐洲理事會（European Council）預定6月19日舉行視訊峰會，討論這項引發爭議振興方案，這也是歐盟迄今規模最大經濟振興方案。不過，默克爾表示，在歐盟各國領導人面對面會談前，預料不會做出決定。德國將於7月接掌歐盟輪值主席國。