特朗普從德國部分撤軍計畫可能受阻

美國總統特朗普宣布將撤離部分駐紮德國的美軍，引起轟動。德國多份媒體擔憂，這一破壞信任的行為可能導致德美關係跌入冰谷。德國政要對特朗普的計畫多表批評。

廣告 繼續瀏覽後續

據慕尼黑《水星報》報道，特朗普周一證實了將從德國撤軍近一萬人的決定，只留駐2.5萬名美國士兵，原因是德國的軍費支出沒有達到北約確定的國民總產值的2%，再者，德國在貿易上也沒有給美國公平待遇。但美國國會主要民主黨人現在希望通過法律，阻止特朗普的部分撤軍計畫，因為該計畫將削弱美國和歐洲的安全。特朗普的“災難性決定”只會有利於俄羅斯總統普京。 眾議院外交事務委員會主席埃利奧特恩格爾（Elliot Engel）表示，作為軍隊最高指揮官，總統可以命令撤軍。但是，為了實現這一目標，將需要必須由國會批準的資金。特朗普共和黨人雖然在參議院中佔多數，但批准有關軍費預算的法律很複雜，通常會有許多妥協和協議，這就是為什麼仍有可能阻止特朗普的計畫。再者，一些共和黨人也對減少駐紮在德國的士兵人數以及對在那裡的美軍人數施加新的上限表示懷疑。

特朗普準備撤軍，受到德國多方批評。社民黨籍前副總理加布里爾向《焦點》周刊表示，特朗普想通過這一方式懲罰德國。“因為我們對其政策的批評特彆強烈。而我認為，批評是正確的。”加布里爾承認說，儘管美國和歐盟在經濟上同樣強大，但美國承擔著歐洲國防負擔的2/3。但德國正在逐步提高軍事預算。他還說：“對特朗普來說，世界是一個強者盛行的舞台，其他國家必須效法。”他表示，默克爾總理沒有機會直接對此作出反應。為此，她首先做了正確的事：“她保持沉默，無視他（特朗普）。這可能是讓他最討厭的事。”

基社盟籍政治家亞歷山大多布林特也批評說：“特朗普的撤軍計畫是錯誤的，不可理解的。”“德國一直在追加國防預算，並且同意北約規定的國民總產值的2%這一目標。再者，特朗普讓部分美軍移駐波蘭，並不會改變北約的財政狀況。”