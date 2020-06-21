塞爾維亞立法大選 總統武契奇宣布本黨大勝

塞爾維亞星期天舉行立法大選，與中國友好的塞爾維亞強人總統武契奇稱，他的黨取得“歷史性勝利”，贏得高達63.4%的選票。

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塞爾維亞周日舉行的立法大選是歐洲爆發新冠疫情以來舉行的第一次選舉，亞歷山大.武契奇總統本人雖然沒有參加選舉，但是以進步黨黨魁的名義，他的名字被印在每張選票上。進步黨至此在塞爾維亞執政已經八年。

塞爾維亞主要反對黨抵制這次立法大選，他們的理由是媒體都操控在執政黨手中，但大約20幾個小政黨參與了選舉。

根據出口民調，武契奇領導的進步黨贏得62.4%的選票，與執政黨結盟的社會黨得票10.7%。與2016年相比，投票率只有48%，2016年的投票率為56.7%。

據分析，塞爾維亞執政黨擁有親政府媒體佔據大多數的優勢。一家叫做“自由屋”的民間組織認為，塞爾維亞已不屬於民主國家，是一個“混合型政體”。

武契奇總統在國際上有俄羅斯和中國的堅定支持，他同時也得到西方的支持，西方國家認為，要解決塞爾維亞和科索沃的糾紛，只有武契奇具備這一能力，直指目前，塞爾維亞拒絕承認科索沃獨立。

武契奇今後面臨的局面是，既要維持與中國和俄羅斯的友誼，還要盡量滿足歐盟的加盟條件。武契奇未來的最大難題是，面對歐盟與美國要塞爾維亞承認科索沃獨立的壓力，西方國家認為，只有塞爾維亞與科索沃化解歷史爭端，巴爾幹半島才有真正的和平。