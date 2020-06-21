歐洲繼續大踏步解禁 西班牙打開邊境

歐洲星期天繼續大踏步解禁，西班牙向歐盟成員國打開了邊境。但在另外一些國家比如阿塞拜疆，巴西，確診人數仍然大幅增加，有的國家重新下令封城。

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自從中國爆發新冠疫情之後，這一病毒在全世界造成至少465300人喪生，確診感染880萬人，同時有超過400萬人治癒。

超過28000人喪生，西班牙屬於全球死於新冠病毒人數最多的國家之一，星期六子夜時分，該國正式取消3月14日下達的禁令，除了葡萄牙要等到7月1日，西班牙打開與法國的陸地邊界以及與其他成員國的空中航道。星期天，100多架航班降落在西班牙，7月1日起，西班牙將向所有國家的人民開放邊界。

29640名法國人死於新冠，但現在的情況已經大為改觀，星期天，全法死於新冠病毒的只有7人，急診室搶救的重症患者還剩下715人，今夜是音樂節，法國人似乎忘記了政府的規定，湧上街頭跳舞唱歌，觀看演出。

但是新冠疫情還在全球蔓延，阿塞拜疆下令重新封城：周日起一直持續到八月一日，首都以及外省大城市的餐館、咖啡館、商業中心，美容店再度關閉。居民每日只能出去一次，每次不得超過兩小時。

法國位於南美的領土圭亞那，疫情也變得嚴重，政府將在短時間做出決定，是否採取更嚴格的衛生措施。在拉美和加勒比海地區，確診人數星期六穿過兩百萬大關，美國和加拿大確診人數230萬，歐洲250萬，其中一半出在俄羅斯、英國、西班牙和意大利。亞洲、中東、非洲和大洋地區確診人數低於百萬，但北京新爆發的疫情令當局緊張。

在拉美，巴西星期六確診超過百萬，死亡人數接近五萬，成為繼美國之後，全球死於新冠病毒人數最多的國家。秘魯全封閉進入第十三周，確診超過25萬，死亡7861人，智利死於新冠病毒的人數也超過7000，而墨西哥死於新冠的人數已超過兩萬人。

美國確診累計220萬，死亡接近12萬。紐約和美國東北部疫情正在減緩，但在俄克拉何馬州疫情正在爆發。