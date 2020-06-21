華為將在英國耗巨資設芯片基地 預出資4億英鎊

據《星期日泰晤士報》最新報道顯示，預計華為將在本周獲得規畫許可，在英國劍橋郡的薩斯頓村（Sawston）耗資4億英鎊（約合人民幣35億元）建造一個研發中心。

廣告 繼續瀏覽後續

報道稱，該設施距劍橋7英里(11公里)，將用於研發用於寬帶的芯片。英國南劍橋郡區議會已被建議全面批准華為公司的申請。若華為英國研發基地順利獲批，華為的芯片研發實力將得到進一步提升。

本周，另一則與華為相關的消息也得到關注。根據市場調研機構Counterpoint公布的一份報告顯示，2020年4月全球智能手機出貨量為6937萬台，同比減少41%，其中，三星手機的市場佔有率約為19.1%，華為則達到了21.4%，華為歷史上首次超越三星，成功登頂全球第一位置，同時5G手機銷售情況超預期。

英國首相約翰遜此前曾要求政府準備一個減少華為參與英國5G基礎建設的計畫，目標是到2023年將華為參與英國5G基礎建設減至零。另據路透社星期五報道，英國安全官員已告知英國電信運營商，確保它們有充足的華為設備庫存，因為擔心美國的新制裁將破壞這家中國公司維持關鍵供應的能力。

據三位知情人士透露，英國國家網絡安全中心(NCSC)的高級官員上周致信英國電信和沃達豐。NCSC正在研究美國旨在限制華為獲取先進芯片能力的新措施的影響。

NCSC告訴這些公司，它們需要保持來自所有製造商的充足零部件供應，但強調了華為設備面臨的風險增加，以及在美國的壓力下華為未來為這些產品提供軟件更新的能力。“確保產品和組件與技術發展保持同步，對維護網絡安全至關重要，”信中稱，“美國針對華為的行動升級，可能會影響其為含有美國技術的產品提供更新的能力。”