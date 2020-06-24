拜耳致癌案：出資100億美金達成和解

據德國《商報》（Handelsblatt）報道，拜耳集團已就旗下孟山都的農達（Roundup）除草劑致癌訴訟達成和解協議，和解金額將在101億至109億美元之間。賠償案無法結束所有的法律紛爭，但75%的訴訟案將通過和解條款達成一致。

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拜耳監事會剛就這一和解協議進行討論並投票表決，其中包括為未來索賠撥備的20億美元。

2018年，拜耳以630億美元收購了美國孟山都。該公司今年4月表示，正面臨來自美國10萬名原告的訴訟，他們指控“農達”和其它基於草甘膦的除草劑導致他們患癌。

澎湃5月25日報道說，涉及草甘膦訴訟案，拜爾與多數美國原告達成諒解。 總部位於德國勒沃庫森（Leverkusen）的製藥、化工跨國集團給5萬到8.5萬原告達成了一項和解方案。報道稱，賠償金數額將依個案從數千美元到數百萬美元不等。

因除草劑-草甘膦被懷疑有可能致癌，拜耳在美國受到5.25萬名原告起訴。該公司一名發言人表示，在調解談判中，拜爾獲得進展。他強調，相關程序將繼續閉門進行。他強調，拜耳只會考慮接受一種解決方案，即在經濟上不受太大的損失並允許該集團能夠儘快結束未來的法律爭議。