德國政府注資 漢莎航空“晴空萬里”

6月25日，漢莎航空最大股東因茨·赫爾曼·泰勒( Heinz Hermann Thiele)投票表決，支持漢莎與德國政府達成的90億歐元（合100億美元）救助計畫。同時，歐盟監管機構也批准了漢莎航空60億歐元（合67.5億美元）的資本重組計畫。瑞安航空公司首席法律和監管官員朱利葉斯•科莫雷克(Juliusz Komorek)警告說，瑞安曾對歐盟委員會批准政府對航空公司所有資助的決定提出過上訴，而今也不會例外。新冠病毒疫情使得漢莎航空763架飛機停飛了近兩個月。直到9月份可能只恢復60%的航班。漢莎準備減少飛機數量應對危機。

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受此消息提振，漢莎航空股價當日上漲約27%。為了應對疫情衝擊，5月25日，德國政府和漢莎航空公司達成一項90億歐元的財政救助協議，該計畫將使政府獲得漢莎航空20%的股份和董事會席位。不過，持漢莎公司15.5%股份的最大股東泰勒因擔心股權被稀釋，此前對這一計畫表示反對。

漢莎集團曾警告，如果救助計畫得不到股東批准，可能需要向債權人申請保護。

幸運的是，泰勒最終決定支持該協議。本周三，泰勒接受《法蘭克福彙報》採訪時表示：“我將投票贊成該提議。”

周四，漢莎航空召開線上特別股東大會，由股東們針對救助方案進行投票表決。而在投票表決的數小時前，漢莎航空公司60億歐元（合67.5億美元）的資本重組計畫也已獲得了歐盟的批准，作為本次救助方案的一部分。

不過，該救助計畫附有限制條件，接受援助的公司不得向高管派發股息和紅利，也不得購買競爭對手、供應商或客戶10%以上的股份，直到將國家救助資金償還完為止。

漢莎航空還於6月25日宣布，已與獨立乘務員工會達成一項勞動力計畫，包括暫停加薪、減少飛行時間和相應的薪水，以及暫時減少對公司養老金計畫的供款等，能為公司削減超過5億歐元的成本。

漢莎方面稱：“有了這項一攬子方案，公司可以避免在危機期間對德國漢莎航空的2.2萬名機艙員工進行裁員。”。

由於新冠疫情在全球蔓延，漢莎航空今年股價下跌了近40%，公司第一季度虧損12億歐元。上個月，漢莎方面表示，截至5月5日公司剩餘40億歐元現金，正以每小時100萬歐元的速度消耗。