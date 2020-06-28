Covid-19 : 影視明星助歐盟籌疫苗善款

在歐盟委員會和國際影視明星的共同推動下，全球公民（Global Citizen）為國際對抗新冠病毒（SARS-Cov-2）舉行募捐活動，籌得善款承諾61億5千萬歐元。

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包括法國總統Emmanuel MACRON ̖ 德國總理Angela MERKEL，還有聯合國秘書長等數十名國際要員參加了2020年6月27日周六的視頻募捐大會。 會後，眾多全球知名的影視明人登台表演響應歐盟募捐號召。

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本台RFI法廣常駐布魯塞爾法語記者從現場傳回的報導描述說：在一個空曠的大型體育場里，美國歌手Miley CYRUS接過了披頭士樂隊的最大攤位之一，草坪上鋪着一個二十米長，寫着“幫助”（HELP）的巨型字幅，代表着尋求幫助。對她和Charlize Theron ̖ Justin Bieber ̖ Naomi Campbell等眾多其它影視名人而言，必須籌集資金，尤其是要保證疫苗的公平分配。這是在幾小時前召開的募捐峰會上所傳遞的主要信息。就此，新西蘭女總理Jacinda ARDERN在發言中認為，現在到了我們團結一致取得一個全球解決辦法的時候了。人類遭新冠病毒威脅的時間已經太久了，我們都是如此。我們首先需要限制病毒蔓延的疫苗，當我們找到了這種疫苗，就應該讓所有的人都可分享。本次峰會成功籌集到超過60億歐元的額外善款承諾，群星演唱會旨在推動全球互助，對抗疫情，還有對抗饑餓，對抗種族歧視，尤其是敦促慷慨的捐款人不要忘記他們在全世界面前的承諾。就捐款人承諾善款近160億歐元用於為不富裕國家提供疫苗，這也許讓英國著名流行搖滾樂隊Coldplay感到了希望，高歌其名曲 «天堂 »（Paradise）。

以上是本台法廣RFI布魯塞爾記者，就國際社會響應歐盟號召，積極參與共同對抗新冠病毒募捐會的報導。

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