德國接任歐盟理事會輪值主席國

德國於周三開始擔任歐盟理事會輪值主席國半年。如何處理新冠危機帶來的後果，扶持受到較大衝擊的歐盟國家，展示新的團結精神，將是德國擔任主席國期間的一個重要話題。鑒於德國在歐盟舉足輕重的地位，人們對德國擔任主席國抱有很大期望。

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德國《明鏡》周刊稱默克爾是女王，認為在隨後的六個月里，默克爾總理將打造歐盟的命運。人們對她的期望幾乎大得不能再大。在擔任歐盟主席國任期內，她要着手處理歐盟走出新冠危機的問題，還要調整歐盟與世界強國美國和中國的關係，當然還要關注英國脫歐對歐盟經濟會不會帶來額外的打擊。默克爾，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩，他們三人是引導歐洲走出困境的希望。他們如果能取得成功，新冠危機剛出現時因缺乏團結和國家的自私自利帶來的創傷便會慢慢癒合。如果他們失敗，這可能意味着歐盟共同體終結的開始。

《南德意志報》認為，德國沒有遭受到所有三大危機的巨大打擊：經濟和貨幣問題嚴重打擊了南部。希臘，西班牙和意大利則必須承擔移民潮帶來的大部分負擔。與其他歐盟國家相比，新冠病毒大流行在德國帶來的受害者較少。這一切是不是都要感謝默克爾總理？事過境遷後，人們很難確定，如果實行另一種政策，會有什麼後果。人們只能事後對默克作出評價。

《中德意志報》表示，擔任主席國是呼籲德國承擔責任和盡其所能的一個機會。歐盟夥伴對德國擔任主席國抱有很大期望，因為德國是歐洲人口最多，最富有的國家，對歐洲的命運起着決定性作用。但反過來也是一樣：德國的福祉有賴於歐洲的福祉。團結一致現在符合我們自身的利益。