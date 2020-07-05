英國解封 酒吧、餐廳周六人擠人 發表時間： 05/07/2020 - 23:23 La foule a envahi les rues de Soho samedi, jour de la réouverture des bars et restaurants au Royaume-Uni. Encouragée à sortir par le gouvernement, pour aider le secteur des services. © EPA/VICKIE FLORES 作者： 法廣 英國封鎖措施大鬆綁，英格蘭酒吧餐廳、理髮館等職業恢復營業，大批人潮周六晚間聚集在倫敦蘇豪區（Soho）飲酒作樂，現場擠得水泄不通，幾乎沒人保持安全社交距離。解禁中也包括博物館重新開館。 廣告 繼續瀏覽後續 倫敦警察表示，從酒吧餐廳恢復營業的第一個晚上可以清楚看到，幾杯酒後，什麼安全社交距離全拋到腦後。大都會警察表示，蘇豪區人潮到周日凌晨才逐漸散去，索性並沒有發生“嚴重事故”。但是南安普頓（Southampton）的警察在社交媒體上說，解封頭一天就碰上周六夜晚，喝醉酒之後“有人脫衣服，有人狂歡作樂，有人打架鬧事”。德文郡（Devon）和康沃爾郡（Cornwall）的警察表示，他們接到1000多起報告案件，多數與喝醉酒有關。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒