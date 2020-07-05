英國解封 酒吧、餐廳周六人擠人

英國封鎖措施大鬆綁，英格蘭酒吧餐廳、理髮館等職業恢復營業，大批人潮周六晚間聚集在倫敦蘇豪區（Soho）飲酒作樂，現場擠得水泄不通，幾乎沒人保持安全社交距離。解禁中也包括博物館重新開館。

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倫敦警察表示，從酒吧餐廳恢復營業的第一個晚上可以清楚看到，幾杯酒後，什麼安全社交距離全拋到腦後。

大都會警察表示，蘇豪區人潮到周日凌晨才逐漸散去，索性並沒有發生“嚴重事故”。

但是南安普頓（Southampton）的警察在社交媒體上說，解封頭一天就碰上周六夜晚，喝醉酒之後“有人脫衣服，有人狂歡作樂，有人打架鬧事”。

德文郡（Devon）和康沃爾郡（Cornwall）的警察表示，他們接到1000多起報告案件，多數與喝醉酒有關。