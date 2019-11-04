法國作家讓-保羅·杜布瓦獲頒２０１９龔古爾文學獎

法國龔古爾文學獎委員會周一（１１月４號）宣布，將今年的這個法語世界最重要的文學獎項頒發給法國作家讓-保羅·杜布瓦（Jean-Paul Dubois），稱他的獲獎作品以感人和懷舊的方式展示了人們失去的幸福。

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獲獎小說名為"Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon"（L’olivier 出版社），暫譯為《所有人都不以同樣方式生活》。

讓-保羅·杜布瓦今年６９歲，曾當過記者，為人十分低調。３０年來奮筆耕耘，作品感情細膩，充滿人性，深受讀者喜愛。２００４年憑作品《法式生活》"Une vie française"獲得費米娜獎。獲獎後，杜布瓦對記者說他並不習慣稱為聚光燈的焦點，因為這不是他的世界，甚至有點不真實感。

斬獲今年龔古爾大獎的是作家的第２２部小說，講述的是一個名叫保羅·漢森（Paul Hansen）的男子的故事。敘述之初，他是被監禁在加拿大一個名叫波爾多的地方監獄中已經兩年的囚徒。

漢森是好人，溫柔不乏仁慈之心。小說到最後才向讀者交代他入獄的原因。但敘述的過程展示的是對過去美好時光的回憶。這部作品和他之前大部分作品一樣，作家想表現的是一個正在消失的世界，取而代之的世界則充滿不公和鄙視。為了繼續活下去，漢森和死者對話，包括他的妻子，父親，母親和小狗。不同的角色個性經歷不同：妻子是愛爾蘭阿岡昆裔的水上飛機駕駛員，父親是丹麥裔神父，即嚴厲又寬容，在失去對上帝的信仰後依然忠於職位；母親個性自由，身為神父的妻子卻不掩飾地看色情影片。最後，還有書中的另一個重要角色，那隻叫Nouk的小母犬……

漢森是主人公也是敘事者，穿插着全書的還有其即令人恐怖又感人的和獄友“地獄天使”（Hells Angel），後者夢想將所有離她而去的人“劈成兩半”，但老鼠或理髮剪卻會讓他膽戰心驚。

對於讓-保羅·杜布瓦的文學價值，龔古爾評獎委員會的主席，資深文學評論家貝爾納·皮沃特（Bernard Pivot）說，如果杜布瓦的小說被翻譯成英文，他在法國就可能會有美國小說家約翰·艾文（John Irving）或英國小說家兼編劇威廉·波依William Boyd同樣高的文學地位。不知他這句話是否是對今年的龔古爾文學獎得主不夠重視的些許批評。