馬克龍抵上海 將揭幕蓬皮杜分館 參加進博會 北京稱香港和新疆是內政

法國總統馬克龍夫婦定於今天11月4日下午抵達上海，開啟他上任後的第二次訪華行程。他將在上海為蓬皮杜分館揭幕，參加進博會。然後前往北京。在中美貿易戰背景下，馬克龍意圖推進法中經貿合作，希望更多進入中國市場。預計雙方將簽署40來個合同。

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此次跟隨馬克龍訪華的有一個法國企業代表團和一個文化代表團。企業代表團包括奧萊雅，蘇伊士，巴黎國民銀行，液化空氣，空客集團，電力公司等40大企業巨頭，也有中小企業的領袖；在文化代表團中，有法國當代著名建築師讓·努維爾(Jean Nouvel) ，法國華裔著名藝術家嚴培明 （Pei-Ling Yan），法國著名導演，編劇，演員吉約姆·卡內（Guillaume Canet），以及中國觀眾熟悉的影星鞏俐和她的法國音樂家丈夫雅爾。

馬克龍去年1月從古代絲綢之路起點西安開始第一次訪華。馬克龍當時表示，以後他在總統任內每年都會訪問中國，至少一次。

馬克龍這次從中國最大商業城市上海開啟訪華行程，被認為是瞄準經貿目標。馬克龍與龐大的法國企業代表團將在上海參加國際進口博覽會開幕式，力挺參展的法國企業。本次法中雙方將簽署40來個經貿協議,涵蓋航空，能源，食品，旅遊，健康等領域。

周二馬克龍將為法國蓬皮杜文化藝術中心在上海的分館（西岸美術館）舉行揭幕典禮。這個法中文化合作項目起始於2006年法國已故總統希拉克當政時代，是巴黎蓬皮杜文化藝術中心在歐洲以外的首個分館。

據法新社發自上海的報道說，法國總統府之前對外宣布，馬克龍本次與習近平的會談將不會有禁忌話題，包括香港或新疆的人權問題。而中國外交部則預先警告稱，香港新疆都是中國的內部事務，列入外交會談不合適。