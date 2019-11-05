美國正式退出巴黎氣候協議 法國表示“遺憾”

昨天11月4日，美國正式向聯合國通告其退出意向，這對這份旨在將全球變暖幅度控制在遠低於2攝氏度水平的全球協議來說是個嚴重打擊。法新社報道指，兩年多以前，美國總統特朗普宣布美國將退出協議，稱該協議會傷害美國經濟。今天，法國回應對美國此舉深表“遺憾”。

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美國國務卿蓬佩奧周一表示：“今年我們正式啟動了退出巴黎協議的進程”，並在推特上稱“美國在削減各類排放、培育適應力、發展我們的經濟和為我們的公民保障能源方面都是世界領先者，我們為此感到自豪。”

今天，正在中國上海參加進博會的法國總統馬克龍就此表示：“這使中法在氣候和生物多樣性方面的夥伴關係變得更加必要。”

法新社引述馬克龍在進博會講話中說道：“如果我們想要遵守巴黎協議，就需要在明年加強我們的減排承諾，我們必須確認2030年和2050年的新承諾。” 他續稱：“中國和歐盟在這方面的合作是決定性的。在明年的議程中，我們將加強對這項任務的共同承擔。”

報道指出，2018年11月G20布宜諾斯艾利斯首腦會議的間隙，法中兩國同意就此問題進行合作，這是巴黎明確表示的外交重點之一。 另外， 法國也將在2020年10月於北京召開的COP15生物多樣性大會之前，即明年6月在馬賽接待由世界自然保護聯盟發起的世界保護大會。

巴黎氣候協定已獲187國正式批准，美國是第一個退出巴黎氣候協定的國家。此前，特朗普曾表示該協定威脅了美國就業和美國經濟，儘管各國是依據協議條款設定自己的目標。

根據聯合國的計算，即使在協定簽署之後，全球排放量仍在不斷升高，而且各國目前的氣候承諾距實現2攝氏度目標所需的水平還很遠。幸好越來越多的歐洲國家正在許諾更快地削減排放。法國和英國都承諾到2050年時把自己的凈排放量降至零。