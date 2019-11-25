法國總理：加強多方面保護措施 終止家暴婦女行為

法國總理府馬提翁宮舉行“反家暴官民大討論”結束儀式，總理菲利普在性別平等國務秘書的陪同下，發表了有關家暴的演講。

對家暴者進行心理治療，在刑法中引入控制條款，加強3919求助熱線的服務力度：法國總理菲利普周一結束了“反家暴官民大討論”，並推出遏制這一社會陋習的司法計畫。

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法國總理保證說，有大量資金進行以上措施的實施，他確認政府“一年內”用於反暴力侵害婦女行為的支出為3.6億歐元。

在幾位部長的陪同下，菲利普總理提出或確認了30項措施，其中包括“打擊家庭暴力法草案”一經宣布就會實施的措施。

根據法新社進行的一項統計和對個案的研究，自2019年初以來，法國至少有117名婦女被其伴侶或前伴侶殺死。

菲利普總理在馬提翁宮表示：為了杜絕“直到現在我們還不願承認的功能不彰”，將實施的措施有可能“打破（受害者）沉默的鎖鏈”。

措施中有“擴大暴力定義，包括施暴者的騷擾行為如何導致他人自殺，或是在法律條款中加入心理控制的概念。

他還確認，將調整有關醫療保密的規則，方便醫護人員在 “絕對緊急的情況下” 更容易上報。

此外某些“法律上的荒謬條款”將被取消，例如“贍養義務”一條迫使孩子贍養父母，其中包括贍養父親，即使他殺害了母親。

許多措施將寫入法律草案中，該法案將在1月由兩名國民議會的議員主導提出。草案的文本還將確認9月3日宣布的“自動停止謀殺伴侶的父母權力的原則”或“暴力伴侶”由“刑事法官進行調整”的措施。

自周日起，法國兩性平等國務秘書就宣布說，政府將在每個地區建立並出資50％兩個收容家暴男子的中心，以便降低累犯。此外，專為家暴受害者設立的求助熱線3919，今起每周7天，每天24小時全時開通運作。