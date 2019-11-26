法國大學生上街遊行要求增加助學金

今天11月26日,全法國多個城市有大學生上街遊行。他們要求政府提供更多的助學金，解決大學生的財務困境 。但是除了里昂之外，其他城市參加遊行的學生不多。

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今天參加遊行最踴躍的城市是里昂。據警方提供的數字，今天有大約900人參加了里昂大學生遊行。在兩個星期前的11月8日，里昂一位名叫Anas K的22歲大學生在管理大學生補助財務機構CROUS門前試圖自焚，幸虧被救下來。他目前在重症燒傷病房情況穩定，但仍然有感染的危險。這名學生在臉書上發貼子說，他之所以自焚，是因為陷入了財務困境。今天里昂大學生遊行隊伍舉出標語牌強調不穩定的財務狀況能夠殺人。

但在其他城市，大學生參加遊行的不多，據法新社記者現場的估計，在萊恩，格諾布爾，里爾這幾個城市，今天大學生的遊行規模只有200來人。

據Cnews報道，55%的法國大學生表示每個月沒有足夠的錢應付開銷。法國有72萬大學生享受政府助學金，不過其中三分之一所得的助學金僅限於免學費。2018年，法國大學的平均學費為170歐元，遠低於美國的8163歐元。法國一名大學生的月開銷平均1150歐元。46%的法國大學生兼職打工賺錢，平均每周工作4小時。一年來，8%的法國大學生宣布他們曾動過自殺的念頭。這個比例比15-30歲的動念自殺平均值高三倍。

里昂第二大學47名教師聯名在《世界報》論壇版向政府發出呼籲，要求建立一個工作組，向政府建議採取一些緊急和大措施的措施，以終結大學生財務困難問題。