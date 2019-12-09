馬克龍召集新版諾曼底式四國峰會 尋烏俄和平

法國總統馬克龍將國內罷工抗議危機擱置一邊，在愛麗舍宮召集新版諾曼底峰會，與德國總理默克爾一道，促進烏克蘭與俄羅斯達成新的和平協議，推動烏克蘭東部停戰與和平制度化。專家警告，四國關係脆弱性，可能威脅此一峰會無果。而烏克蘭民眾昨天以來示威，警告總統澤倫斯基不得對克里姆林宮讓步，並呼喊澤倫斯基不要相信普京。

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法國總統馬克龍不顧風險與警告，堅持促成俄羅斯總統普京與烏克蘭新當選總統澤倫斯基前來巴黎，會同德國總理默克爾共同推動烏克蘭與俄羅斯和平，並解決烏克蘭東部危機。這是第二次上述四國齊聚法國，為解決烏克蘭東部戰爭危機，除了烏克蘭新總統澤倫斯基，法國總統，俄羅斯總統以及德國總理均是諾曼底峰會老人。

但是，烏克蘭與俄羅斯之間的脆弱關係，為峰會投下陰影。德國與俄羅斯也因格魯吉亞人在德國遭暗殺，德國報復涉嫌直接或間接捲入事件的俄羅斯而驅逐俄羅斯外交官，而關係冷落。

據法國總統府峰會前透露，此次峰會聚焦明斯克協議落實，而俄羅斯兼並克里米亞問題，不再此次峰會討論議題。儘管明斯克協議簽署數年，但該協議處於僵死狀態，長達500公里的烏克蘭與俄羅斯邊界線，雙方布兵80000萬，幾乎每天都傳有軍事衝突。烏俄衝突以來，至少有13000多人喪生。

法國希望通過今天的峰會，在普京與澤倫斯基歷史性握手之後，能夠重新啟動烏克蘭東部停戰與和平。雙方退兵，並在烏克蘭東部將邊界線控制權交還給烏克蘭。法國希望雙方在邊境地區排雷，真正建立無戰區。巴黎還希望俄羅斯與烏克蘭承諾解除所有非法武裝。烏克蘭指控俄羅斯資助並武裝烏克蘭東部親俄分裂分子，但普京一直否認，只是強調行使人道保護烏克蘭東部親俄居民安全。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基同意前來參加諾曼底式峰會，但受到國內巨大壓力。烏克蘭民眾要澤倫斯基別信普京。烏克蘭民眾譴責普京是壞事做絕對不可信之人。

據法新社說，星期天約有5000名示威者今天齊聚首都基輔，要啟程前往巴黎的總統澤倫斯基抵抗來自俄方的壓力。在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）政敵帶領下，示威群眾高舉標語，上頭寫着「絕不妥協」、「與莫斯科保持距離」和「俄羅斯天然氣是我們脖子上的絞索」等口號。

這是澤倫斯基4月當選烏克蘭總統以來，首度與普京會面。

號召示威的人士也包括烏克蘭前總統波羅申科，波羅申科告訴群眾：「我們的立場很簡單…在普京對烏克蘭做盡一切壞事後，別相信他。」他也對澤倫斯基說：「不要畏懼普京！」

稍後約有2000名示威者移動到總統府前抗議。

稍早澤倫斯基6日在電視上說，他對這次會談唯一的憂慮是取得不了成果。他說，「我有什麼好怕的？我是一個自由國家的總統。我不會為了任何理由出賣我們的國家，永遠不會。真理與我們同在。」