反退休示威不減鬥志 法國半癱民眾緘默

法國反政府退休改革風潮今天再發威，除了公共交通罷工緻使全國交通癱瘓加劇，大規模示威再上場。多場集會遊行在各地展開。法國報紙電台電視台全部開動聚焦事態與辯論，法國民眾現實生活與退休遠景的抱怨與擔憂突呈前台。對罷工遭致不便，民眾多反應謹慎，民意支持力度不減。消息說，法國政府表示聽到了民眾意見，會對改革計畫做出修正，全部內容明天公布。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，巴黎歌劇院芭蕾舞者反退休金改革也上街抗議。法國勞工發動大規模罷工及抗議，反對政府改革退休金制度，在抗議群眾中赫然出現一道憤恨不平的不尋常人牆，由巴黎歌劇院（Paris Opera）芭蕾舞者組成。

法國政府規畫改革現行退休金制度，爭議點之一在於政府有意把整個職業生涯納入退休金計算的考量，而不是只以職業生涯最後6個月為計算基準，並打算統一依行業類別而不同的退休金制度。部分勞工擔心這項變革會讓退休金縮水、甚至導致他們必須延後退休，因此各行各業勞工於12月5日開始發起大規模罷工及街頭抗議，大眾運輸系統嚴重癱瘓，全國數十萬人上街，且有長期抗爭的打算。

該報道說，芭蕾舞者本應習於在管弦樂聲中的舞台上舞動，而不是在憤怒口號聲的節奏中步上街頭，但他們脫掉硬鞋，挺身捍衛他們自1689年就享有的特殊退休金制度。巴黎歌劇院芭蕾舞團是法國國王路易14世（Louis XIV）於1669年所創立。這不是芭蕾舞者第一次上街抗議，但代表舞團反對退休金改革的舞者卡尼亞托（Alexandre Carniato）說，這是他20年來在巴黎歌劇院芭蕾舞團首度看到舞者走上街頭。據他說，在巴黎歌劇院芭蕾舞團的154名舞者中，「有120人上街示威，從群演角色到首席舞者都有」。

法新社說，藝文界是這波抗議行動中最受影響的領域之一，因為巴黎有好幾個芭蕾、歌劇、戲劇表演場次因罷工而取消，這讓提前數月花大錢訂票的觀光客和當地人感到失望。巴黎歌劇院表示，自5日罷工展開後，已在較古典的加尼葉歌劇院（Palais Garnier）及具現代感的巴士底歌劇院（Opera Bastille）共取消11場演出，相當於損失180萬歐元門票收入。巴黎歌劇院不是唯一受影響的藝術殿堂，法國首屈一指的法蘭西喜劇院（Comedie Francaise）員工也適用特殊退休金制度，由於部分員工響應罷工，劇院不得不取消一些演出。

該報道說，卡尼亞托再過一年就到了巴黎歌劇院舞團規定的強制退休年齡42歲，這個年齡是考量舞者身體上的沉重負荷和高受傷風險，以及假定多數舞者過了某個年紀後就無法繼續發揮最佳演出水準。

舞者庫維（Adrien Couvez）在推特（Twitter）發文表示，巴黎歌劇院芭蕾舞團是法國唯一從未來員工8歲起就開始訓練他們的僱主，而且舞蹈界的職業意外風險是法國最高的職業領域之一。卡尼亞托說，他明年起每月可領1067歐元退休金，如果他有辦法找到教職，希望能再多賺1200歐元薪水，但「最大的憂慮是能否在42歲找到新工作」，這也是舞者們害怕自己享有的特殊退休金制度被取消的原因之一。

然而，巴黎歌劇院舞者捍衛的特殊退休金制度，會讓法國其他大城如波爾多或土魯斯的舞者眼紅。南法的尼斯歌劇院（Opera de Nice）芭蕾舞團團長李博（Marc Ribaud）推文表示：「全法國只有巴黎歌劇院舞者這麼好，能在42歲退休。」他說：「其他所有舞者主要都得打工，到最後還什麼都沒有！」