法國總理宣布退休改革方案 64歲門檻惹惱所有工會

法國總理菲利普12月11日宣布政府的退休改革方案的主要措施，受到各個工會一致反對。之前原則上不反對改革，但要監督政府，參與談判的溫和工會也倒向反對派一邊。爭議的中心是64歲門檻。

廣告 繼續瀏覽後續

法國政府建議的退休改革方案主要包括：取消42種計算制度；統一改為根據工資“累計點數”，最低退休金1000歐元保底，繁重辛苦行業，（搬運工，護士...）可享受提前退休；新退休制度保證最低退休金不低於1000歐元。政府還保證不立即執行改革方案，而是等到1975年出生的一代人退休時才開始實施。對於法國鐵路系統的司機更加優惠，建議再推遲10年，從1985年出生員工退休時才開始實施。

此外，爭議最大的是新退休制度將不再硬性規定退休年齡，而是以64歲為界，凡要在這個年齡之前想退休的人，可以退，但退休金計算有“罰分”，過了64歲，則有“獎勵分”。

正是64歲的轉折點導致多個溫和工會昨天倒向激進反對派工會陣營，這一條被認為是馬克龍為推遲目前法定62歲退休界限，而耍的一個花招，全體工會一致反對。

特別是在法國總理宣布退休改革計畫後宣布倒戈的法國第一大工會，法國勞動民主工聯（CFDT），該工會主席貝爾熱（Laurent Berger）向法廣RFI表示，64歲這一條是越過了紅線。他還說，談判中有很多不足，特別是繁重辛苦行業標準的設定問題。該工會要求在繁重有待制度中，重新納入2017年政府排除的4條標準。

法國包括工人力量FO和勞工總聯合會CGT的激進工會都一概拒絕改革退休制度，他們要求政府完全收回改革方案。