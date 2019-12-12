法國罷工第8天公交半癱 工會稱聖誕節不休戰

法國公交系統今天12月12日進入反政府退休改革罷工第8天。全國鐵路和巴黎地鐵交通繼續癱瘓或大半癱瘓。法國激進工會宣布，除非政府收回改革計畫，否則聖誕節也不休戰。

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法國勞工總聯合會-鐵路工會（CGT-Cheminots）呼籲加強反退休改革運動的力度。該工會秘書長布蘭（Laurant Brun）今天在法國國內電台France Inter表示，他們將一直罷下去，聖誕節也不會休戰，要一直罷到政府撤回全部改革方案為止。

昨天法國鐵路各部門員工的總罷工人數比例僅為15.5%，但司機罷工的比例高達73.5%，因此造成公交系統停擺或半癱瘓。

法國鐵路和地鐵司機享有比其他行業明顯優厚的退休待遇，不但可在52歲退休，比大部分人提前10年，且享受明顯高於全國平均水平的退休金。他們不僅擁有種類繁多的獎金補助，還有每周25小時工作制。

乘客苦不堪言 輿論對鐵路罷工反感

由於法國鐵路系統退休人員數目遠高於繳納退休金的在職員工，法國鐵路退休金系統長期入不敷出，需國家補貼，也就是用納稅人的錢幫他們堵窟窿。

儘管法國社會主流一貫捍衛罷工的權利，並認同為辛苦行業設置特殊待遇，但法國輿論越來越對鐵路司機的罷工表示反感，特別不滿他們動輒將乘客作為“人質”向政府和社會施壓，令乘客苦不堪言。

這些天，法國網絡流傳一個帖子詳細介紹鐵路司機的高工資和各種“與眾不同”的豐厚待遇。這個帖子說：我們的先輩為廢除特權而奮鬥。但是，現在的罷工者打算保留他們獲得的社會特權。