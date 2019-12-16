法國退休改革風潮 顯節前無望解決趨勢

法國深陷退休制度改革引發的對立危機之中。政府與各工會的分歧加劇。法國今天遭持續12天地罷工風潮影響，巴黎公共交通繼續癱瘓，聖誕節前危機無解的陰影開始籠罩。

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法國政府推出的退休制度改革引發工會與社會不同階層反對和罷工抗議，進入第12天。巴黎及法國各地公共交通陷入嚴重受阻甚至癱瘓。危機至此沒有現出緩解跡象，相反，政府與各工會各持己見，沒有妥協，對立反而更加嚴重。法國今年聖誕節將在罷工與無交通保證的氛圍下度過，成為越來越多的擔心。

據本台報道說，反對政府退休制度改革的罷工不減規模與壓力。罷工的動員仍然持續高漲。而且罷工與政府間的僵持加劇了。17日，新一輪全國性示威罷工將超過至今的已有規模。法國全國所有工會明天都上街，這一次就連慣常與政府對話談判的溫和改革型工會，即法國民主工聯也呼籲罷工示威。不過，該工會要求政府撤回64歲退休的議項，而其他所有的工會幹脆都要求政府撤回退休改革計畫。

至此，政府與各工會的對話顯得複雜而困難。妥協更難獲求。不過法國政府稍早已經顯示彈性對待，息事寧人說，退休年齡不是圖騰性的僵硬一刀切，可以討論。

法國各方堅持立場但對立，工會並升高威脅聲音。工會威脅聖誕節也鐵路罷工。法國據信有3百萬人節日期間出行。對此，政府方面指責這是不可接受的。法國總理菲利普說，法國人不接受在重要時刻被剝奪該權利。

法國政府顯示無力獲得民意支持。昨天一項民意調查剛剛顯示，儘管已經有一個星期的罷工，支持民意高達百分之54，堅決反對的民意只佔百分之30。