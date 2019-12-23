法國著名癡迷性感設計師安加羅逝世享86歲

法國著名時尚設計師安加羅（Emanuel Ungaro）12月21日在巴黎逝世，享年86歲。安加羅自稱癡迷性感，他的設計低調華麗斑斕，暗含情慾卻不膚淺。他2004年離開時尚圈後，給時尚界留下靈感。

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安加羅的家人告訴法新社，艾曼紐爾·安加羅（Emanuel Ungaro）周六在巴黎去世。他的家人說，安加羅2004年離開時尚界，最近兩年身體開始逐漸衰弱。

安加羅的品牌公司發布聲明對安加羅之死表示“極端悲痛”。這個聲明說，儘管安加羅在2004年離開了他的品牌和公司，可是他的品牌和國際時尚繼續從他那裡汲取靈感。他的作品 是“華麗”和“誘惑”的同義詞（…），還有對女人的愛和性感，都將永遠留在人們的記憶中。

艾曼紐爾·安加羅1933年2月13日誕生在法國南部普羅旺斯省一個意大利移民家庭。最初他跟隨父親學裁縫。1956年父親到巴黎發展。艾曼紐爾·安加羅則在巴黎跟隨著名的西班牙裔設計師克里斯托巴爾-瓦倫西亞加（Cristobal Balenciaga）學藝。後者是巴黎著名時尚品牌“巴黎世家”的創辦人。

安加羅後來曾在活希源(Courreges) 品牌公司短暫工作，於1965年開設了自己的時尚屋。1968年，他進入女裝成衣市場，1973年推出男裝系列。1980年，這位自稱“癡迷性感”的設計師，榮獲時裝界最高榮譽“金骰子”獎。

在這些年裡，他創立了自己的時尚王國（香水，鞋子，眼鏡）。1996年安加羅的品牌被意大利精品製造商菲拉格慕（Ferragamo）家族收購。

已婚育有一女的安加羅從2001年開始逐漸與時尚圈拉開距離，並在2004年離開高級時裝界。

法國文化部長弗蘭克·里斯特（Franck Riester）在推特上稱讚安加羅是“一個偉大的設計師。他的名字將永遠與某種形式的自由和大膽聯繫在一起。他給了時尚很多。