巴黎聖母院200年來首次沒有聖誕夜彌撒

今晚2019年12月24日聖誕夜，巴黎聖母院因4月15日發生大火，而無法舉行聖誕夜彌撒。這是200多年來頭一次。巴黎聖母院所轄教徒今晚轉到盧浮宮對面的聖-日耳曼-奧賽盧瓦教堂守平安夜。

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自1803年以來，巴黎聖母院首次沒有聖誕節彌撒。今年4月15日大火發生八個月後，一台巨型起重機懸在大教堂上空，等待拆卸燒壞的腳手架，工程將從明年2月開始，操作難度大，要把被大火燒化粘住的1萬根管子，一個一個拆下來。這些管子共有250噸重。

巴黎聖母院被火燒後的情況複雜，當時維修工程的腳手架被燒壞，整個框架受損壞，還有頂上露天的巨大蛛網苫布，都威脅到大教堂拱頂的平衡。火災發生七個月後，這座哥特式藝術瑰寶仍然處於“絕對危急狀態”。

巴黎聖母院修復工程開工之前的準備工作需要幾個月時間。根據馬克龍要求在5年內將巴黎聖母院修好的願望，參加修復巴黎聖母院的工作人員年底假期繼續工作。

法國乃至全世界都對巴黎聖母院的大火感到痛惜。法國和全世界很多人慷慨捐款：已得到和確認的捐款有32萬筆，總計9億2200萬歐元。

而這座屹立了8個世紀的巴黎聖母院今天的聖誕夜沉默了。這是216年以來的第一次。巴黎聖母院內外今夜靜悄悄，往年聖誕夜的歡慶氣氛沒有了。教徒們被邀請到盧浮宮對面的聖日耳曼奧塞盧瓦教堂做彌撒，守平安夜。