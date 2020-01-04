巴黎南郊砍人案 兇手是神經病還是恐怖分子？

2020年1月3日下午，巴黎南郊的Villejuif市公園發生一起極端暴力砍人案，造成一人死亡，兩人受傷。兇手逃到附近一個超市停車場，被前來抓捕的警員擊斃。此人是神經病還是恐怖份子，法國媒體多有議論和懷疑。

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這名22歲的兇犯名叫納森（Nathan C），有精神病史。1月3日下午，他在巴黎南郊Villejuif市公園，持刀砍殺散步的遊人，造成一名男子死亡，兩名女子受傷。那名遇害男子56歲，是當地居民，他在阻擋兇手砍殺自己妻子時被砍死。他的妻子頸部被割，傷勢較重。另一名在公園內跑步的30歲女子背部受輕傷。

據檢察官貝科（Laure Beccuau）今天在記者會上說，兇手以極端的決斷和極端的暴力，在公園襲擊遊人，過程中，不停呼喊“真主最偉大”（Allah Akbar）的口號。兇手最初放過一名遊人，因為這名遊人向兇手錶示自己也信奉伊斯蘭教，併當場用阿拉伯語背誦了一段經文。兇手隨後撲向那對正在散步的夫婦行兇。

後來兇手在毗鄰城市L'Haÿ-les-Roses的超市停車場被前來干預的警員擊斃。貝科檢察官說，警官多次要求他放下屠刀未果，然後開槍。兇手留在現場的包中有被認為是激進伊斯蘭教派薩拉非派的書籍。警方在他隨身物品中發現了可證實他身份的證件。

此兇在2017年5月或者7月皈依了伊斯蘭教。據法新社說，他從小患有神經病，曾多次被送到醫院治療，最後一次結束治療在2019年5月離開精神病院。

據巴黎人報今天報道，案發後，調查人員發現兇手的公寓是空的，留下一封遺囑…，已經多個跡象顯示，此兇作案前，已經準備了最後的致命結局。

巴黎反恐檢察官還沒有接受這個案子。該案目前由巴黎94省Créteil檢察官按刑事兇殺立案調查。

但據貝科檢查官今天宣布，從調查的情況來看，不能排除巴黎反恐檢察官受理此案的可能性。

而昨天法國總統馬克龍就此案表態時，強調支持受害者，但只宣稱反對極端“盲目暴力”，並沒有提恐怖主義。