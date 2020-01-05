巴黎南郊砍人兇手挑選非穆斯林下手 反恐檢察官接案

法國國家反恐檢察院4日宣布接管巴黎南郊Villejuif公園砍人案。該案釀1死2傷。兇手被擊斃。之前法國94省檢察官以“謀殺”立案調查。儘管兇手患精神病被證實，但調查證據指向伊斯蘭極端恐怖主義。特別是兇手挑選非穆斯林下手，引發恐慌。

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法國國家反恐檢察院1月4日發布的公告表示，如果說，該案兇手患嚴重精神病的事實得到證明，最近幾小時的調查結果也在極端化與採取殺人行動之間建立了關聯。調查結果同樣顯示，深思熟慮準備殺人，以及挑選殺害對象，造成恐嚇或恐怖，嚴重擾亂了公共秩序。

2020年1月3日巴黎南郊Villejuif市公園發生一起極端暴力砍人案，造成一人死亡，兩人受傷。兇手逃到附近超市停車場，被警員擊斃。

這名22歲的兇手名叫納森-C（Nathan C），1月3日下午，他在巴黎南郊Villejuif市公園，持刀砍殺散步的遊人，造成一名男子死亡，兩名女子受傷。那名遇害男子56歲，是這個城市的居民，他在阻擋兇手砍殺自己妻子時被砍死。他的妻子頸部被割，傷勢較重。另一名在公園內跑步的30歲女子背部受輕傷。

據94省檢察官貝科（Laure Beccuau）在記者會上介紹，這名兇手2017年夏天皈依伊斯蘭教。他在行兇過程中不斷高喊“真主偉大”（Allah Akbar），並有選擇地殺害非伊斯蘭教人士：他最初放過一名遊人，因為這人申明自己信奉伊斯蘭教，並用阿拉伯語背了一段古蘭經的經文。兇手放過這名伊斯蘭教徒後，便撲向那對正在散步的夫婦行兇。

調查人員還發現，兇手的公寓是空的，留下了一封遺囑…，還有其他的跡象顯示，此兇生前走向伊斯蘭極端化，而且在作案前，就準備好了最後的致命結局。

他行兇後在毗鄰城市L'Haÿ-les-Roses一個超市的停車場，被前來干預的警員擊斃。貝科檢察官說，警官多次要求他放下屠刀未果，然後開槍。兇手留在現場的包中有被認為是激進伊斯蘭教派薩拉非派的書籍。警方在他隨身物品中發現了可證實他身份的證件。

最初，該案由案發地Villejuif市所屬的94省Créteil檢查院以謀殺和企圖謀殺進行調查。但隨着調查結果一點點透露出來，人們越來越相信該案與激進伊斯蘭恐怖主義有關。儘管兇手的家人說他曾患精神病被證實。據法新社說，該兇從小患有神經病，曾多次被送到醫院治療，最後一次結束治療，在2019年5月離開精神病院。