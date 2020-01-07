《查理周刊》遇襲5周年 法國紀念

今天1月7日是法國《查理周刊》遭伊斯蘭極端份子血洗5周年。2015年1月7-9日，《查理周刊》遇襲和隨後幾起恐怖襲擊共造成17人死亡。法國今天開始舉行紀念活動，向這些遇難者致敬。

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今天上午11點，在巴黎11區尼古拉-愛潑特（Nicolas-Appert）街，諷刺畫報《查理周刊》編輯部原址的樓下，法新社記者看到大約一百人集會舉行紀念儀式，紀念5年前這一刻，查理周刊11人被恐怖份子殺害。

今天在巴黎另外兩處地點也舉行悼念儀式：一處是理查-雷諾阿（Richard-Lenoir）大道，警官中尉梅拉貝特（Ahmed-Merabet）5年前被血洗查理周刊的兩名恐怖份子射殺的地方；另一處是巴黎萬森納門猶太人超市，5年前的1月9日聖戰份子庫里巴利在那裡劫持人質，殺害了4名猶太人。

今天的紀念活動包括閱讀紀念牌匾，敬獻花環，靜默。法國內政部長卡斯塔內，司法部長貝盧貝，巴黎市長伊達爾科等政界人士也參加了紀念儀式。

明天將在巴黎南郊蒙魯日為女警官克拉麗薩-讓-菲利普舉行紀念活動。她在5年前的1月8日，被庫里巴利殺害。

法國猶太機構代表理事會（Crif）定於周四1月9日晚組織紀念活動，悼念當年在猶太超市遇難的4人。

涉嫌向恐怖分子庫瓦什兄弟和庫里巴利提供後勤支持的14名嫌疑人將於2020年5月4日至7月10日在巴黎受審，由特別巡迴法庭審理。

血洗查理周刊的庫瓦什兄弟生在巴黎，是阿爾及利亞移民後代。他們因《查理周刊》刊登過諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫而大肆屠殺。從當年現場錄音可聽到，兩兇徒邊開槍邊呼喊“真主偉大”，“為穆哈默德報仇”。兩人逃走兩天後，在法國境內被警方擊斃。

5年前的1月8-9日殺死女警官，劫持猶太超市，殺死4人的庫里巴利，是非洲裔法國人，他是案底累累的輕罪犯，後來皈依了伊斯蘭教。他在1月9日作案現場被擊斃。

宗教極端份子野蠻血洗媒體的惡行，觸碰到了民主社會最基本的言論自由價值觀，震驚法國朝野，輿論一片嘩然。

《查理周刊》本周二發行紀念號，以“新言論審查制度……新專制”譴責“現代洗腦”的領袖們。該周刊還將本期版面留給受害者的親屬發言，包括在那次襲擊中喪生的該周刊漫畫家沃林斯基的遺孀。

法國新聞台（Franceinfo）今晚將播出兩場研討會，題目分別是“圖畫，我們民主的晴雨表”和“記住過去，面向未來，查理周刊的今天”。