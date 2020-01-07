法國罷工第34天 工會提出一個“好主意” 政府和工會開始談判

法國反退休改革罷工今天1月7日進入第34天。法國政府開始與主要工會之一，法國民主工聯（CFDT），就退休改革展開談判。總理菲利普表示，政府在多項問題上持開放立場，他呼籲大家各讓一步，並指工會提出召開“退休資金會議”是個好主意。

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法國民主工聯是一家傾向與政府談判改革退休制度的工會，該工會原則上不反對退休改革，但要在辛苦行業優待方面與政府談條件，要求政府將之前砍掉的4個行業重新納入繁重類。此外，該工會堅決反對政府的“64歲門檻”制。這個門檻是要在保持62歲法定退休年齡前提下，以64歲畫線，在此年齡之後的退休者可獲獎勵。

現在法國民主工聯繼續反對“64歲門檻”，但是該工會的主席洛朗-貝爾熱（Laurent Berger）建議召開與政府退休體系平行的 “退休資金會議”。法總理對此作出積極回應，表示這個主意很好。據估計，工會這個退休資金會議大概涉及如何在政府退休體系之外，為特殊行業籌措退休資金。

法國總理菲利普和財長勒梅爾之前都表示，對民主工聯提出召開退休資金會議感興趣。總理菲利普展現開放態度。他今早在法國盧森堡台RTL表示，在很多問題上，他願意敞開討論協商。他呼籲各方為達成折衷方案退讓一點。

全法鐵路和巴黎公交系統罷工情況有緩，雖然法鐵員工平均罷工率降到6.6%，但罷工者集中在司機當中，佔比三分之一。所以交通運行遠未恢復正常。儘管巴黎地鐵今天全開門，但很多線路都只在上下班段高峰期有車。

此外，法國兩家強硬的工會已宣布，他們要在煉油廠組織罷工。如果罷工付諸實施，法國加油站可能要出現油荒。