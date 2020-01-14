戛納電影節首次由黑人導演擔任評審團主席

法國戛納國際電影節選擇美國知名黑人導演斯派克·李（Spike Lee）擔任2020年戛納電影節（5月12-23日）評審團主席。他將是享有這一盛譽的首位黑人。

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62歲的美國導演斯派克·李（Spike Lee）被選定為2020年戛納電影節評審團主席。這是戛納電影節主半單位今天1月14日發布的消息。戛納電影節上屆評審團主席是墨西哥導演亞歷杭德羅·伊納里圖（AlejandroIñarritu）。

據戛納電影節發布的新聞稿，斯派克·李說：“當我接到電話，聽到被要求擔任2020年戛納電影節評審團主席時，我簡直不敢相信。我同時感到高興，驚訝和自豪。”他還說，“很榮幸成為擔任這一職責的第一名美國非洲僑民。”

斯派克·李是美國電影製作人、導演、編劇、演員。他1957年3月20日出生於美國亞特蘭大，畢業於紐約大學。他在哥倫比亞大學與紐約大學教授電影。他的電影多討論政治與社會議題，他本人時常出現在自己的電影里。據維基百科信息，他從1983年起開始“觸電”，他拍攝，製作，或參與的電影，電視劇，紀錄片，超過40部。

他根據一名黑人混進三K黨的真實故事改編導演的電影《黑色黨徒》，在2018年12月獲舊金山影評人協會獎最佳導演，又在2019年2月25日獲第91屆美國奧斯卡金像獎最佳改編劇本。