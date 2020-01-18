瑪麗蓮勒龐打響2022法國總統大選頭一槍

法國極右政黨國民聯盟黨領袖瑪麗蓮勒龐正式確定競選2022年法國總統。瑪麗蓮勒龐民意今年以來上竄迅速，成為法國第二大黨，人氣與支持度直逼甚超過所有黨派領袖，輿論指問鼎總統寶座應該是指日可待雖然有誇張，但下屆總統候選舉選人中，瑪麗蓮勒龐是實力派，傲視群雄是不爭事實。瑪麗蓮勒龐本人說，她每天早上鏡前拷問，你肩擔更重要責任準備好了嗎。

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據世界報報道說，瑪麗蓮勒龐堅定回答說，她準備好了。瑪麗蓮勒龐是在該黨新年新聞界團拜會議上，正式表態，準備好將競選下屆總統。

瑪麗蓮勒龐指，她不是一時衝動，而是深思熟慮。她並說，競選總統不是頭腦發熱，而是要靜心並精心運籌帷幄。

瑪麗蓮勒龐接替她的父親馬利勒龐，一直擔任國民聯盟黨主席，該黨前身叫國民陣線，改組後經歷黨內重組，目前獲得黨內絕對的權利與支持。該黨前領袖菲利波分裂出黨，並自組新黨，而瑪麗蓮勒龐的侄女，馬里昂，也自該黨分離，反而給瑪麗蓮勒龐留下絕對的無阻擋空間。世界報說，該黨內沒有人能夠向瑪麗蓮勒龐發起挑戰。

不過，據分析，法國政治目前多變，黃背心以及反對退休制度改革，衝洗了法國政治生態。瑪麗蓮勒龐的國民聯盟黨在上述運動中立場模糊，難以長期獲得選民支持。

國民聯盟黨以及前身國民陣線從人人喊打的魔鬼形象般的政黨，變為今天媒體座上賓的政黨，經歷了天翻地覆的變化，也見證了法國政治的變化。