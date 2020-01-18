馬克龍昨夜被"圍城" 多名媒體人劇院泄漏蹤跡呼喚抗議

法國總統馬克龍與第一夫人昨晚在巴黎北部劇院"北方佳餚"觀看劇目"蒼蠅"，席間遭同席觀戲記者網絡交流平台發文，舉報馬克龍行蹤，並呼喚抗議者起來堵場示威。多名媒體人爭訟為第一舉報總統行蹤有功者。數十名反對政府退休改革計畫的示威者趕來在劇院前抗議，一度試圖衝擊警衛要進入劇院。警方與愛麗舍宮曾短暫傳喚發文呼喚抗議的記者。消息沒有提及曝料總統蹤跡以及鼓動抗議的記者所屬媒體細節。

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據世界報消息說，馬克龍總統昨天晚上一度遭到圍攻。反對退休改革示威者被劇場中同席觀劇的記者泄密召喚緊急前來示威者抗議。示威者試圖衝擊劇院，數名總統保鏢抵擋，後被也是緊急趕來救駕的警員支援，才得以保證劇院安全。

多名劇院觀劇的人，包括媒體人涉嫌在推特緊急曝料馬克龍的行蹤，呼喚抗議在趕來劇院前示威。

示威出現激烈衝撞。不過世界報沒有提及示威者是否與警方有衝突。

根據費加羅報消息，馬克龍也受到場內的人士抗議。

但馬克龍在劇場平息騷動後堅持看完了劇目。該劇名為蒼蠅。劇院"北方佳餚"在巴黎稍北部。

從四處趕來示威的人均因推特等網絡平台消息呼喚前來示威，有多人表示要給馬克龍顏色看看。

馬克龍稍早因受黃背心抗議人士暴力人身威脅，其警衛不敢掉以輕心。

曝料媒體人因反對政府改革計畫立場標榜著名而曝料總統行蹤鼓動抗議，引發爭議與關注。

警方昨天當夜短暫留問發文記者。世界報說，愛麗舍宮也傳喚了涉案記者。

不過，示威者得知他們的記者戰友遭警方問話消息後，四處呼發推文，呼籲示威者多多前往救難。