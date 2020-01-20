巴黎圓廳飯店遭火燒 馬克龍慰問或惹怨

法國巴黎巴納斯高地街區著名圓廳飯店剛剛過去的周末疑遭縱火，損失慘重。火災調查雖然沒有定案，但線索指向故意縱火犯罪。根據沒有證實的分析，該人為火災可能與飯店與法國總統馬克龍關係親近有關。法國陷入因政府推出的退休制度改革計畫引發的爭議和抗議風潮，示威顯示激烈趨勢。

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據消息報道，圓廳飯店失火於上個星期六凌晨深夜發生。火災消息迅速傳遍全國。該飯店本是因藝術家，演藝界及知識分子經常光顧而知名，更因為馬克龍競選總統首輪獲勝進入第二輪，在此宴請競選團隊與近友而與馬克龍掛上政治聯繫符號。

有批評指馬克龍是富人總統，連選擇飯店慶功都選擇豪華飯店，與薩科齊的當選總統後堂而皇之在富凱飯店擺宴毫無二致。

有消息透露，馬克龍是該飯店常客，任職奧朗德總統府顧問和部長，以及競選期間，經常在圓廳飯店預訂生菜送餐。

沒有確定消息指控圓廳飯店的火災與此有關聯。但沒有確定與證實的分析暗示，法國社會運動示威對馬克龍有激烈反對甚至怨恨。

據圓廳飯店東家說，馬克龍得知火災消息數小時後，就打電話慰問，並表示支持店裡的每一位員工。

店老闆說，馬克龍打電話有安慰作用，總統是誠懇的，絕不是陳詞濫調或敷衍了事。馬克龍對店裡每一位工作人員都認識友好，因此，總統的安慰也是針對全體的。

不過，據網絡批評說，馬克龍的安慰可能進一步讓圓廳飯店被指責是富人聚會地，與馬克龍有脫不掉的干係。