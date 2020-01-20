法國總統馬克龍周五前往位於巴黎北部的《城北輕劇院》觀看戲劇《蒼蠅》，消息被網民披露在社交網站之後，數十名抗議者隨即彙聚在劇院門口，有人試圖衝進劇院內部，馬克龍最終不得不在警方高度保護下，在抗議者的噓聲中提前離開劇院。請點擊視頻觀看現場！

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在各大醫院的急診所連續罷工多個月之後，全國一千個專科主任宣布辭職，抗議政府法國多屆政府對公營醫療部門長期財政緊縮政策，馬克龍政府的退休制度改革方案對公營醫院的醫生與護士來說是雪上加霜。聽聽他們怎麼說！

在去年聖誕節前夕巴黎芭蕾舞演員在巴黎歌劇院門前翩翩起舞抗議政府退休制度改革忽視他們特殊的工作待遇之後，巴黎歌劇院樂隊和合唱團的員工1月18日下午在歌劇院目前舉辦義演，表達他們對政府改革方案的反對。有小提琴手在現場表示，法國之所以同別的國家相對比擁有優越的退休制度，那是他們的上一代人和上上一代人冒着被打死打傷的風險在街頭示威抗議之後而獲得的，並不是政府的施捨。

視頻 ： 法國示威抗議圖集：馬克龍看戲被噓 法國人的抗議藝術

特註： 視頻中歌劇院馬賽曲演奏部分來自法國二十分鐘報記者Romain Lescurieux 的推特賬戶： https://twitter.com/RLescurieux