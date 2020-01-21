歐美貿易戰 數字稅馬克龍與特朗普暫休戰

法國和美國就數字稅分歧達成休戰，至少暫時避免了圍繞這一問題的貿易戰。此前法國對Google母公司Alphabet等科技巨頭開徵數字稅。作為回報，美方也將把報復性關稅推遲到今年年底。

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據路透社消息，馬克龍和特朗普宣布在數字稅爭端上休戰。法國總統馬克龍周一表示，他與美國總統特朗普就巴黎計畫的數字稅進行了“很好的討論”，並稱兩國將合作以避免加征關稅。

法國外交消息人士表示，馬克龍和特朗普同意在2020年底之前避免進行可能的關稅戰，在這期間將在經濟合作暨發展組織(OECD)就數字稅繼續進行磋商。據消息說，“他們同意在年底前提供機會試着磋商，”消息人士表示。“在這期間，不會有後續的關稅。”

法國在7月時決定，法國3%的數字稅適用於那些在法國境內的數字服務收入超過2,500萬歐元和在全球數字服務收入超過7.5億歐元的公司。作為回應，美國總統特朗普威脅，對法國香檳、手提包等價值24億美元的產品徵收最高100%的懲罰性關稅。

法國當局一再表示，任何在OECD內達成的國際數字稅協議將會立即取代法國的數字稅。

而白宮周一表示，特朗普和馬克龍同意就數字服務稅完成成功的磋商是重要的。

據華爾街日報今天報道說，法國和美國就數字稅分歧達成休戰，至少暫時避免了圍繞這一問題的貿易戰。此前法國對Google母公司Alphabet等科技巨頭開徵數字稅。

報道稱，根據美國和法國官員透露，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)周日致電美國總統特朗普(Donald Trump)，尋求化解關稅威脅的途徑，同時二人也在着手就數字稅問題磋商一份更廣泛的協議。美方一位官員表示，作為休戰協議的一部分，馬克龍同意將去年法國對大型科技公司徵收的數字稅推遲到今年年底。這名官員表示，作為回報，美方也將把報復性關稅推遲到今年年底。