法國防傳染:出現癥狀撥打15等人來處理 切勿自己出門

法國昨晚1月24日宣布發現3例武漢新冠病毒攜帶者。法國防止烈性傳染的規矩是：一旦出現癥狀，病患切勿出門看醫生，呆在家中撥打急救電話15，等待防傳染的專門人員前來處理。

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法國衛生部長布贊昨晚重申，“對於從中國返回的旅行者來說，時刻保持警惕最重要，只要有呼吸問題或發燒，哪怕只是一點點跡象，就必須撥急救中心電話15，而不要去急診室看病。”防止增加病毒傳染擴散。

法國對中國武漢肺炎的關注度，在1月21日突然升高：當時傳出一名武漢發熱女子用退燒藥降溫，成功進入法國，並曬出在法國里昂吃大餐的照片。然而，昨晚法國衛生部長布贊宣布發現3例武漢新冠病毒陽性病例卻不包括那名女子。據介紹，那名女子被中國駐法大使館找到後，被大使館要求撥打電話15。法國衛生部長昨天警告稱，法國很可能還將有更多武漢新冠病毒病例。

武漢新冠病毒的快速變異和傳播，應該跟人與人的頻密接觸，以及大家沒有防護措施有關。傳染病，特別是通過呼吸傳播的烈性冠狀病毒，最初寄生在野生動物體內，對人類沒有威脅，但是專家指出，它在改變宿主後，可以變異，不但變得適應人體，可以通過呼吸人傳人，而且還可能越變毒性越大。俗話說，萬物一體，應對病毒的傳播需要人人小心翼翼，強化各種防護措施。