法國3例新冠病毒患者都來自武漢

法國當局1月24日宣布確診3例武漢新冠病毒肺炎，其中一人在波爾多住院，另2人在巴黎醫院隔離。在他們3人當中，1位曾在武漢逗留，另2位是來自武漢的夫妻，似乎不包括那名用退燒藥混過安檢進入法國的武漢女子....

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法國衛生部長布贊（Agnès Buzyn）1月24日晚間宣布這個消息時表示，法國發現的早，可能因為擁有快速識別病毒的檢測手段。她還說，法國當局正在追蹤這些冠狀病毒最近接觸過的人。據巴黎人報今天說，這三名感染者都是剛從中國來的。

在波爾多大學醫院隔離的那名48歲的患者是做葡萄酒生意的華裔法籍男子。他今年1月22日從中國出差返回後，因發熱咳嗽，去了醫生急救中心（SOS Médecins）。他起初告訴醫生自己從荷蘭過來，又補充說，也在武漢逗留過。醫生一聽武漢，立即帶上口罩，叫來急救車，將他送到Pellegrin醫院傳染病科。測驗結果顯示他攜帶新冠病毒呈陽性。法國衛生部長布贊說，這位病患目前狀況不錯。

波爾多市長弗洛里安（Nicolas Florian）今天25日表示，已聯繫到他回法國後接觸過的10-15多人。要求這些人每天在家測量幾次體溫，一旦出現癥狀，就在家撥打電話15，等待專業防傳染醫護人員前來處理。

據法國星期日報說，這位新冠病毒感染者返回法國後，從巴黎乘法航飛往波爾多。法航保證很快對外公布打算如何聯繫該航班的乘客。

另兩位被檢測出新冠病毒陽性的人是一對來自武漢的夫妻，31歲和30歲。他們在巴黎18區的比莎醫院接受治療。這座醫院擁有頂尖的病毒學機構REB（傳染病和熱帶病生物風險科）。據比莎醫院傳染病科主任Yazdan Yazdanpanah說，這兩名武漢患者1月18日到法國後即出現癥狀，他們自己撥打了急救電話15，目前他們狀況還好，要在將在醫院隔離到病情沒有任何疑點才能出院。

法國衛生部長布贊周五晚間表示，法國很可能還會有其他新冠病毒感染者出現。最重要的是發現要快。她還說：“我們正在重建這些患者的病史，以便與他們相遇過的人取得聯繫。”

法國巴黎公立醫院集團AP-HP激活一個危機處理部門，立即對這些病例進行了深入的流行病學調查”。