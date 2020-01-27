奧斯維辛75周年祭 法國強調與反猶鬥爭任重道遠

奧斯維辛集中營被解放大事件今天舉行75周年紀念活動。法國總理菲利普指，法國與反猶鬥爭，不僅沒有結束，而且任重道遠。法國將舉行多場官方活動，紀念解放二戰中奧斯維辛納粹集中營75周年，

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根據本台報道說，法國內政部星期天公布法國反猶社情狀況，報告針對猶太人的褻瀆，侮辱等反猶事件，增加百分之27.法國及歐洲今天紀念解放奧斯維辛集中營75周年。

法國總理菲利普今天前往波蘭參加紀念解放奧斯維辛集中營國際活動。法國總理菲利普表達同反猶傾向做堅決鬥爭的立場。該報道說，菲利普入主總理府以來，多次表達同反猶作鬥爭的講話，並指出，紀念解放奧斯維辛集中營，是法國的歷史義務與責任。

法國近日將舉行多個紀念解放奧斯維辛的活動。法國總統馬克龍將前往巴黎的猶太人紀念館憑弔。稍早，馬克龍訪問以色列時，曾參加當地舉行的猶太人二戰遭迫害紀念活動。