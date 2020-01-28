法國國防部長呼籲美國維持在非洲的軍事部署

法國國防部長帕利呼籲美國繼續維持在非洲的軍事部署，不要從當地撤軍。帕利星期一在華盛頓與美國國防部長埃斯珀會談後表示，“美國的支持對我們在非洲的行動至關重要，削減美軍在那裡的部署會嚴重限制我們打擊恐怖主義的力度”。

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法國目前在非洲部署了4500名軍人，重點是打擊恐怖分子。帕利說，她希望繼續與埃斯珀磋商，以達至一個適當的方案。據美國之音報道，五角大樓正在評估美軍非洲司令部肩負的使命。以便將更多的資源派往印太地區，應對中國和俄羅斯的安全挑戰。對美軍非洲司令部的評估可能導致五角大樓削減美軍在非洲的部署。這令法國國防部長帕利感到不安。

美軍目前在非洲部署了大約6000名軍人。面對法國的請求，埃斯珀沒有明確表示不會縮減美軍在非洲的部署。他說：“現在該是其他歐洲盟國提供支持的時候，那會彌補我們在考慮下一步非洲行動時可能作出的變化。”“我們當務之急是實施國家國防戰略，這意味着我們將聚焦大國競爭，也就是與中國、與俄羅斯的競爭。為了實施這項戰略，我採取相關行動的目的是要部署在全球各地的美軍騰出時間、經費和人力資源，好讓我將資源轉派到主要戰區，或者將美軍召回本國以便提升戰備能力。”